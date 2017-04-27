Глава региона встретился со студентами-медиками

О врачах для пермской глубинки говорили на встрече студентов Пермского медуниверситета с Максимом Решетниковым. Диалог состоялся во время визита главы региона в медицинский университет. Беседа о дефиците кадров и способах решения проблемы стала логичным продолжением другой поездки – на пермский север, где речь шла об обновлении транспортного парка скорых и ремонте лечебных корпусов.

Только что появившийся на свет малыш не дышит. Есть всего несколько минут, чтобы спасти ребенка. К счастью, это всего лишь симуляция, а маленький пациент - высокотехнологичная кукла.

Екатерина Зинова, ординатор 1-го года обучения по специальности «Неонатология» ПГМУ: "Ребенок-фантом осуществляет дыхательную деятельность, он мог кричать, мог дышать, мог не дышать. Практически как живой ребенок, очень полезный и нужный".

Методика называется - симуляционные технологии обучения. Незаменимая вещь при подготовке будущих специалистов.

Учебный процесс в ПГМУ идет в ногу со временем. Например, трехмерный атлас анатомии человека. Здесь всё представлено более чем наглядно. Убрав мышечную систему, можно изучить сердечно-сосудистую.

С тем, как студенты справляются с поставленными задачами, познакомился и глава Прикамья Максим Решетников.

Врио губернатора принял участие в заседании ученого совета вуза, а после ответил на вопросы студентов, преподавателей и практикующих врачей.

Резида Исламова, студентка, 5-го курса: "Так как была затронута тема сельской медицины, у меня вопрос. Какие планы развития программы «Земский доктор» вы видите?".

Максим Решетников, и. о. губернатора Пермского края: "Надо усилять её и с точки зрения обеспечения жильем, если его не предоставить, на село никто не поедет. Другой момент, какое жилье, кто должен предоставлять, мы или муниципалитеты, какое должно быть жилье. На мой взгляд, вопрос не такой экономически дорогой, но важно правильно всё реализовать".

Андрей Черемных закончил лечебный факультет, сейчас в ординатуре. Его вопрос был про поддержку целевиков.

Андрей Черемных, председатель профсоюза ПГМУ: "Максим Геннадьевич дал конкретные ответы, что вопрос прорабатывается, и меры поддержки целиков актуальны. Вопрос глубокий, потому как нехватка медицинских кадров присутствует во всех больницах, и меры поддержки молодых специалистов в виде целевого приема это очень важный момент".

Сердце ребенка-фантома вновь бьется. Молодые специалисты с задачей справились. Подобная подготовка кадров - важная составляющая здравоохранения, впрочем, как и последующая поддержка.