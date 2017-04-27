Новое штормовое предупреждение
Очередное штормовое предупреждение от регионального МЧС. Специалисты сообщают, что 27 апреля на территории края ожидается юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Перми из-за такого ветра накануне пострадало сразу несколько городских объектов - поваленными оказались одна из остановок общественного транспорта и светофор.
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