В автомобиле пермяка нашли 47 кг гашиша
Пермь вновь гремит на всю страну. Полиция задержала молодого человека, автомобиль которого оказался настоящим складом для наркотиков. Задержание произошло сразу после того, как подозреваемый припарковался на платной автостоянке. При осмотре в его автомобиле обнаружили пакеты с гашишем, общий вес которого превысил 47 килограммов. Предварительно установлено, что задержанный планировал сбывать наркотики небольшими партиями, и тогда его выручка могла бы превысить 12 миллионов рублей. Операцию прокомментировали уже в центральном аппарате МВД.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В настоящее время полицейские устанавливают канал поступления наркотиков в регион, а также возможных соучастников задержанного".
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