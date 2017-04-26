Вы к нам, а мы - к вам!

Пермский театр кукол в рамках обменных гастролей показал в Тюмени два спектакля "Цветные истории" и "Сказки из чемодана". В свою очередь Тюменский театр кукол привез пермякам свои "Загадки природы" и "Как на Машу зубки обиделись".

Снегом в апреле юных пермяков не удивить, но кукольники из Тюмени привезли с собой много разных сюрпризов. За час представления на сцене появляется и снеговик, и весенние цветы, и летний урожай, и осенние листья.

С 20 по 23 апреля Пермский театр кукол принимал у себя в гостях коллег из Сибири. В рамках обменных гастролей Тюменский театр кукол и масок показал два спектакля: "Как на Машу зубки обиделись" и "Загадки природы". Артист-кукольник Антон Бартоль впервые приехал в Пермь и остался под впечатлением от зрителей и от нашего театра.

Антон Бартоль, артист-кукловод Тюменского театра кукол: "В театре мне очень понравилось, очень интересная малая сцена, у нас она немножко в Тюмени другая. Очень хороший большой зал, мне тоже понравилось. Надеюсь, мы когда-нибудь приедем и в большой зал с большими формами".

Любимый детский персонаж Машенька есть, пожалуй, в каждом театре кукол каждого города. Гастроли получились по-настоящему обменные. Так совпало, что в гости к местной Машеньке приехала Маша из Тюмени, а пермская в этот момент и сама уехала на гастроли.

Мария Филоненко, актриса Тюменского театра кукол: "Тюменская Маша - она очень такая девочка деятельная, интересная, в какой-то мере хулиганка, избалованная".

Тюменские малыши посмотрели в минувшие выходные спектакли из репертуара Пермского театра кукол "Сказки из чемодана" и премьеру прошлого лета "Цветные истории". Пермяки же с восхищением наблюдали за героями и волшебными декорациями тюменского театра.