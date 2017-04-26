«Бархатный» путь: в крае отремонтируют 110 км железнодорожных путей
В 2017 году в Пермском крае отремонтируют 110 км железнодорожных путей. Свердловская железная дорога планирует потратить на это более 1 млрд рублей. Большую часть уложат по технологии "бархатного" пути. Это, говорят железнодорожники, позволит повысить надежность и безопасность транспортного сообщения, кроме того позволит увеличить скорость движения железнодорожного транспорта. Пассажирские поезда на отремонтированных и обновленных участках смогут двигаться со скоростью до 100 км в час, товарные составы - до 80 км в час. Первым участком станет перегон Оверята -Курья. Работы должны начаться 10 мая. В частности будет проведен капитальный ремонт железнодорожного переезда в Кукуштане. При этом обновление путей не помешает существующему железнодорожному сообщению. Составы будут курсировать по специально разработанным графикам.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
«Одуванчик» включили - значит, пришла весна
В Перми сильный ветер повалил светофор и снес остановку
«М.Видео» – проверенный вариант
Прокурор рассказал, как в Перми соблюдают закон и порядок
Региону нужна новая концепция экономического развития
Более тысячи пермяков репетировали пролог ко Дню Победы
Уплотнение в КУБе: Больницы Кизела, Губахи и Гремячинска станут филиалами
«Дельфийские игры-2017»: пермяки привезли 33 награды
Театр оперы и балета «похвастался» Золотыми масками
В Первомай край станет трезвенником
Добавить комментарий: