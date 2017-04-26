«Одуванчик» включили - значит, пришла весна
В Перми запустили первый в сезоне фонтан. Произошло это в классическом университете сразу после студенческого субботника. Работать он будет все лето и осень, вплоть до первого снега. Традиционно «Одуванчик», именно так ласково его называют студенты, - самое популярное место для фото.
Дарья Шарыгина: "Без фонтана университет не университет. Мы все очень ждем, когда включится фонтан, потому что когда он включается, значит, пришла весна. Это наш любимый «Одуванчик», и озаряется светом и теплом кампус".
Вместе с университетским в тестовом режиме включали и главный городской фонтан. Первый раз днем, второй раз вечером - около 22.00 часов.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Пока только три новых композиции мы успеваем запустить. Но, я думаю, в ближайшие недели две мы еще добавим, и полноценный плейлист на 15 минут стандартных у нас появится в этом году".
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