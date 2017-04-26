В Перми сильный ветер повалил светофор и снес остановку

В Перми из-за сильного ветра пострадало сразу несколько городских объектов. Так поваленной оказалась одна из остановок общественного транспорта. Судя по фотографиям очевидцев, все случилось в Орджоникидзевском районе возле ДК имени Пушкина. Также штормовой ветер повалил светофор, вместе с ним и дорожные знаки с бетонным основанием в Индустриальном районе. Все случилось на перекрестке улицы Советской Армии и проспекта Декабристов. К счастью, никто не пострадал.