В Перми сильный ветер повалил светофор и снес остановку
В Перми из-за сильного ветра пострадало сразу несколько городских объектов. Так поваленной оказалась одна из остановок общественного транспорта. Судя по фотографиям очевидцев, все случилось в Орджоникидзевском районе возле ДК имени Пушкина. Также штормовой ветер повалил светофор, вместе с ним и дорожные знаки с бетонным основанием в Индустриальном районе. Все случилось на перекрестке улицы Советской Армии и проспекта Декабристов. К счастью, никто не пострадал.
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