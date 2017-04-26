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«М.Видео» – проверенный вариант

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магазин

Мечта любого геймера – шлем виртуальной реальности для игровой приставки. Евгения к такому присматривалась давно. Покупки в интернете сегодня обычное дело. Тут главное выбрать надежный магазин, чтобы не нарваться на подделки, и было куда обратиться, если что. «М.Видео» – проверенный вариант.

Евгения Черных: "Здесь всегда можно прийти, обратиться в магазин и вернуть или обратиться по гарантии. Это не опасно, потому что магазин проверенный. Совершала там покупки неоднократно. Всегда все хорошо. Погнаться за товаром, который дешевле даже на пару тысяч, а потом попасть на подделку – оно того не стоит".

О переплате также можно не беспокоиться. Благодаря высокой конкуренции цены на бытовую технику в виртуальных и реальных магазинах практически сравнялись. А в «М.Видео» к тому же действует программа «Гарантия лучшей цены», в которой уже по названию понятно, что покупатель всегда в выигрыше.

Татьяна Шайдурова, заместитель директора магазина «М.Видео»: "Покупатель, пришедший в наш магазин, предъявивший цену конкурента ниже, чем в нашем магазине, получает товар по цене конкурента, тем самым получает выгоду. Если в течение двух недель цена на товар снизится, мы вернем разницу клиенту".

Не стоит забывать и о бонусной программе. Сегодня они есть практически в каждом сетевом магазине. Можно выбрать самую выгодную.

Принцип работы бонусной карты предельно прост: на каждые 30 потраченных рублей начисляется 1 бонус. Сегодня купили телефон - через две недели чехол к нему получаем бесплатно.

В интернет-шопинге также можно выбрать для себя самую удобную форму доставки. Курьер привезет товар домой или на работу. При желании покупку можно забрать самостоятельно. За своим шлемом виртуальной реальности Евгения пришла сама. Примерить, почувствовать на себе - остается только подключиться к игре. 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Реклама, Общество

Опубликовано: 26.04.2017 в 12:01 в рубрике - Новости телеканалов

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