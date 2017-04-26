Прокурор рассказал, как в Перми соблюдают закон и порядок

На заседании Пермской городской думы прокурор города Андрей Назаров отчитался перед депутатами о состоянии законности по итогам прошлого года. Руководитель надзорного ведомства отметил, что основные социальные гарантии, которые обеспечиваются за счет местного бюджета, выполняются. Но проблемы, например, в сфере разработки правовых актов есть.

Андрей Назаров, прокурор города Перми: "Основным направлением, конечно же, является нормотворчество. Именно от законности правовых актов зависит и законность действий должностных лиц при их применении. Так, более трех лет не принята схема размещения рекламных конструкций".

Также на повестке были вопросы, связанные с приоритетными проектами - «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого на дорожные работы из федеральной казны выделено 500 млн рублей, и «Формирование современной городской среды». В этом году на благоустройство дворов из бюджетов сразу трех уровней выделено 235 млн. рублей. В итоге в порядок приведут 173 придомовые территории.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Дворы должны измениться в каждом населенном пункте и, кончено же, мы делали, выполняли эту задачу в рамках депутатской программы, которая есть - развитие микрорайонов. А сегодня фактически удвоение финансового ресурса нам точно поможет ускорить приведение дворов в более достойный вид".