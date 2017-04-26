Региону нужна новая концепция экономического развития

"Экономика роста и благосостояния Пермского кра" - форум с таким названием стартовал в Перми. Его участники - руководители крупных предприятий региона. Глава Прикамья Максим Решетников всех присутствующих поздравил с 20-летним юбилеем союза промышленников и предпринимателей «Сотрудничество». Именно этот союз сегодня объединил ученых и экспертов, которые представили свое видение ситуации. Анализ показывает, что региону необходима новая концепция экономического развития, которую предстоит создать с нуля. И в первую очередь определиться с приоритетами.

Галина Володина, директор Пермского филиала Государственного университета Высшей школы экономики: "Подавляющее большинство руководителей крупных предприятий региона, которые входят в "Сотрудничество", говорят о том, что регион очень нуждается в этом. И я очень надеюсь, что и сегодняшний форум станет таким локомотивом для старта этой программы".

При этом в Пермском крае уже наработана богатая практика взаимодействия власти и бизнеса. Сегодня на форуме ее рассматривали на примере нефтяной отрасли. Пермский «ЛУКОЙЛ» уже 10 лет подписывает соглашение о сотрудничестве с администрацией края, где подробно расписаны все социальные стройки. В ближайшие время компания планирует утвердить программу развития на 10 лет вперед. Первое в списке мероприятие - начало бурения в соседней Удмуртии. Не забывают и про конкурс социально-культурных проектов. Его участники теперь все чаще начинают планировать на несколько лет вперед.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Планов у нас громадье. Сегодня уже не рассматриваем 2017 год, он уже в реализации. Будут объекты, будут и школы, и фельдшерско-акушерские пункты, продолжать будем эту программу. Мы уверено смотрим в будущее, потому что у нас есть куда идти, куда развиваться".