Более тысячи пермяков репетировали пролог ко Дню Победы
Более тысячи участников театрализованного пролога ко Дню Победы в Перми собрались для первой сводной репетиции в спорткомплексе имени Сухарева. Участие принимают театральные актеры, кадеты и курсанты.
Всего в прологе примут участие около 800 человек. Это и артисты хора, и танцоры, и массовка. Сейчас решаются все организационные вопросы. С одной стороны, ребятам прощаются какие-то шероховатости, поскольку репетируют вместе впервые. С другой стороны, задача сложная у режиссеров, им предстоит объяснить основную свою задумку. Это тоже тема для особого разговора. Задумку организаторы держали до этого времени в секрете. Мы попытались кое-что узнать.
Юрий Николаев, руководитель хореографического ансамбля «Солнечная радуга» ПНИПУ: "Пролог будет идти порядка 16-17 минут, который расскажет о молодежи, которая помнит и чтит память наших дедов и отцов, которые прошли Великую Отечественную войну и подарили нам мирное небо над головой".
Интересно наблюдать за подготовкой, поскольку многие вопросы решаются прямо на ходу. К примеру, понадобятся красные перчатки. Это не много, не мало – 90 пар. Для тех, кому интересно посмотреть эту постановку, можно прийти 4 мая на Октябрьскую площадь. В 19.00 часов там будут репетировать пролог, позже присоединяться военные. А генеральная репетиция пройдет 7 мая также на Октябрьской площади.
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