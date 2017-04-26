Уплотнение в КУБе: Больницы Кизела, Губахи и Гремячинска станут филиалами

Состояние медицины в сложных районах Кизеловского угольного бассейна может поменять знак качества. Для начала объявлено, что районные больницы Губахи, Гремячинска и Кизела станут филиалами Пермской городской больницы №4. Означать это должно обновление транспортного парка, ремонт лечебных корпусов и строительство новых.

Это обычный вызов Гремячинской скорой помощи. Фельдшер Владимир Мушарадский, помимо врачебного чемоданчика, берет с собой сапоги и цепи для УАЗика. До пациента не больше 10 минут, но по весенним дорогам они будут добираться минимум полчаса.

Владимир Мушарадский, фельдшер неотложной помощи ГБУЗ ПК «Гремячинская ЦРБ»: "Машины сыпятся, и все хуже и хуже. Ломаются чаще и ремонтируются дольше".

Обновление транспортного парка, ремонт существующих лечебных помещений и строительство новых. На территории КУБа будет реализован уникальный проект, направленный на повышение качества медицины. Больницы Губахи, Гремячинска и Кизела становятся филиалами Пермской городской клинической больницы №4.

Гремячинск - это первая точка в рамках рабочего визита главы региона Максим Решетникова на территорию Кизеловского угольного бассейна.

Затем Кизел. Через всю стену центральной городской больницы проходит трещина, здание надо капитально ремонтировать. В 2017-2019 году в подобных учреждениях уже предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция корпусов не только в Кизеле, но и в Гремячинсе и Губахе.

В работе подобных лечебных учреждений важна именно экстренная помощь. В данную минуту пациентку со сложным заболеванием отвозит вертолет санитарной авиации в Пермь из-за того, что в Кизеле в больнице нет узких специалистов.

В Кизеле Максим Решетников посетил центральную районную больницу. Огромное здание, больше 19 тысяч квадратных метров, сегодня используется только на треть.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Получается, что вы не врачей финансируете, а, по сути, котельную".

Слияние больниц Губахи, Гремячинска и Кизела с Городской клинической больницей №4 позволит задействовать и передовой медицинский опыт. С присоединением будут запущены телеметрические технологии. Они обеспечат связь с каждой сельской врачебной амбулаторией, с каждым ФАПом.

Андрей Пелевин, главный врач ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ»: "Это проект является хорошей возможностью для привлечения кадров. Готовы строить, готовы ремонтировать, готовы вкладывать средства в уплотнение".

По итогам совещания глава Прикамья Максим Решетников поручил Министерству здравоохранения приступить к реализации проекта. Минздраву также поручено в течение недели предоставить подробный план работы с указанием конкретных сроков и объема финансирования.