«Дельфийские игры-2017»: пермяки привезли 33 награды

В Екатеринбурге завершился культурный проект "Дельфийские игры 2017". По итогам делегация Пермского края вошла в шестерку лидеров и впервые завоевала тридцать три награды - это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Как всегда, зрителей, участников и жюри "Дельфийских игр" покорили наши циркачи. Коллектив «Грация» Пермского дома народного творчества в очередной раз завоевал на состязаниях "золото", юные артистки даже сбились со счету, какая это золотая медаль. Также награду высшего достоинства завоевал народный цирк «Молодость» ДК им.Кирова.

На гала-концерте нашим ребятам аплодировали и кричали "Молодцы!" все делегации России и стран СНГ. И впервые серебряную медаль в номинации "Народный танец" получили учащиеся школы-студии «Солнечная радуга» . Но не только коллективное творчество было представлено нашей Делегацией на Дельфийских играх.

В Екатеринбург поехали более 120 участников от 10 до 25 лет. Это танцоры, музыканты, вокалисты, повара, парикмахеры, дизайнеры одежды, фотографы, тележурналисты и многие другие. На протяжении 4 дней ребята соревновались в 25 номинациях с участниками из 76 регионов России и 8 стран СНГ.

Золотую медаль завоевала и Екатерина Федотова в номинации Академическое пение. Юная виолончелистка Маша Слащева выступала в открытой номинации и тоже стала первой. Также жюри наградили медалями и дипломами лучших юных дизайнеров, поваров, парикмахеров, мастеров народных промыслов и ремесел и др. Всего Пермская делегация на 16-х молодежных дельфийских играх России в разных номинациях завоевала 15 медалей: 3 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых и 13 спецдипломов. На играх участников СНГ 3 золотых и 3 спецдиплома.

В общем командном зачете делегация Пермского края заняла 6 место и осталась в шестерке лидеров. На пятом месте оказалась Тульская область, 4 - Самарская, 3 и 2 - Новосибирск и Свердловская область. Первое - Москва.

Нина Рочева, руководитель делегации Пермского края на Молодежных дельфийских играх: "Во многих номинациях конкуренция стала выше и сложнее стало бороться".

Дельфийские игры - это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Здесь собираются лучшие из лучших. Оценивают конкурсантов около 100 видных деятелей искусства России и стран СНГ. Дельфийские игры - это не только смотр юных талантов, но и стартовая площадка для молодых дарований. В России состязания проводят с 1999 года в разных городах. Каждый год олимпиада искусств меняет прописку. Где пройдут игры в следующий раз, пока неизвестно, но одно точно - на них опять встретится самая талантливая молодежь.