Театр оперы и балета «похвастался» Золотыми масками

Три "Золотые маски" представили на обозрение пермяков в театре оперы и балета. В этом году театр номинировался по семи позициям. В итоге главную театральную премию получили Надежда Павлова за лучшую женскую роль, Роберт Уилсон - лучшая работа художника по свету в музыкальном театре, и Теодор Курентзис -лучшая работа дирижёра в опере "Травиата" (Это седьмая "Золотая маска" в копилке маэстро).

Для Надежды Павловой это первая награда, хотя она была номинирована дважды.

Надежда Павлова, солистка Пермского театра оперы и балета: "Конечно, это сложная победа, но это победа очень радостная для меня и очень долгожданная, потому что это для меня вторая номинация, и мне конечно очень хотелось получить награду, я очень счастлива".

Кроме того на встрече был представлен новый исполнительный директор театра Андрей Борисов. Ранее он возглавлял пермский краевой архив, но всегда был преданным зрителем пермского оперного театра. Сейчас ему предстоит познакомиться с театром изнутри.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Преувеличивать важность этой должности не надо, это важная должность, но самая главная - это должность худрука, директор должен обеспечить его волю, чтобы эти идеи реализовались".