Пермякам дарят 1000 билетов в цирк

Тысячу билетов в цирк на премьерное представление дарят организаторы «Королевского шоу шимпанзе «Бонобо». Получить пригласительные пермяки смогут в среду 26 апреля с 10 утра в кассах цирка. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий личность родителя - в одни руки можно получить до трех билетов. К слову, цирковая программа «Бонобо» не зря считается одной из самых ярких и захватывающих. На манеже выступят более 80 животных, среди которых верблюды, пони, ламы, питоны, крокодилы, дикобразы, Бегемот Нюша ну, и конечно, умнейшие обезьяны планеты шимпанзе-бонобо. Все животные и артисты цирка уже прибыли в Пермь, сейчас они осваиваются на новом месте и готовятся к премьере, которая состоится 29 апреля.

Олеся Копотилова, администратор цирковой программы «Королевское шоу шимпанзе «Бонобо»: " Мы в своем роде единственные в системе Росгосцирка, которые работают в таком формате с животными, в котором работает дрессировщик Тигран Окопян. У нас удар на пародии звезд российской эстрады - приоткрою небольшой секрет - вы увидите Нюшу, Егора Крида, Тимати, Светлану Лабоду в исполнении шоу шимпанзе".