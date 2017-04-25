К 300-летию Перми архитекторы собираются воссоздать Первогород
В Перми открылся фестиваль архитектуры «Пермь 21 век». Его приурочили к 80-летнему юбилею Союза архитекторов. Главным событием первого дня фестиваля стала презентация масштабного проекта «Первогород». Правда, пока он оформлен в виде стендов и 3D-реконструкции. В целом проект предполагает создание музейного пространства под открытым небом в долине реки Егошиха. Именно здесь в 18 веке располагался Егошихинский медеплавильный завод.
На пространстве в 3 гектара архитекторы собираются воссоздать весь комплекс завода с цехами и плотиной, которая позволит восстановить пруд с набережной. На территории расположатся развлекательные комплексы, зоны отдыха, канатная дорога, появится «поселок мастеров». Проект архитекторы хотят воплотить в жизнь к 300-летию Перми. Правда, это потребует немалых вложений и поддержки.
Виктор Воженников, председатель пермской общественной организации «Союз архитекторов России»: "Нужен некий месседж от властей, чтобы они сказали да, мы поддерживаем это. И тогда включится в этот проект и бизнес, и частные лица. Мы готовы принимать пожертвования, рассматривать любые проекты совместных действий".
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