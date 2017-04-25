В Перми состоялось первенство города по пейнтболу, в котором приняли участие четыре коллектива. Как рассказали организаторы турнира, матчи были больше тренировочными, чем соревновательными. На предстоящем чемпионате в Москве будет проходить отбор в сборную России. Планы у пермского состава более чем амбициозные - выиграть первенство мира, которое пройдет в Париже. Взрослый состав «Файтеров» уже 4-кратный чемпион России, младший - дважды побеждал на всероссийском первенстве. Пермяков уважают, а нашу школу считают одной из лучших.