В Перми состоялось первенство города по пейнтболу
В Перми состоялось первенство города по пейнтболу, в котором приняли участие четыре коллектива. Как рассказали организаторы турнира, матчи были больше тренировочными, чем соревновательными. На предстоящем чемпионате в Москве будет проходить отбор в сборную России. Планы у пермского состава более чем амбициозные - выиграть первенство мира, которое пройдет в Париже. Взрослый состав «Файтеров» уже 4-кратный чемпион России, младший - дважды побеждал на всероссийском первенстве. Пермяков уважают, а нашу школу считают одной из лучших.
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