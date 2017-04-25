Паводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревога

Паводок на подъеме. По данным Русгидро по состоянию на сегодня к створу Камского гидроузла прибывает уже больше двух тысяч кубометров воды в секунду. То есть за неделю приток увеличился в два раза. На этом фоне в зонах риска была объявлена внеурочная тревога. Тревога была объявлена и в одной из самых рискованных зон во время весеннего половодья – в Кудымкаре. Всем экстренным службам пришлось принять участие во внеурочной тренировке. Местные жители в это время привычно готовились спасаться самостоятельно.

Нина Яркова: "Надеюсь, дрова не уплывут".

Поленницу дров Нина Яркова надежно привязала проволокой. В прошлом году ее дом по окна оказался затоплен, а все, что было во дворе, уплыло с талой водой. Ведет приготовления и в доме.

Нина Яркова: "Мебель куда поднимешь? Приготовила на всякий случай, если что так на бруски поднять сантиметров двадцать. Может, все-таки не достанет".

В Кудымкаре провели внезапную масштабную тренировку по отработке действий во время паводка, где были задействованы все службы – МЧС, полиция, администрация города. По первому зову в предполагаемую зону бедствия прибыли отряды спасателей, организовали штаб, привезли спасательную технику.

Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкар: "Задействованы были техники 8 предприятий. Всего было более 35 единиц".

Организованы пять пунктов временного размещения людей. Готовность одного из них проверили сегодня. За час в случае наводнения сотрудники готовы организовать спальные места и накормить пострадавших.

18 апреля уровень реки Иньва поднимался до отметки 265 сантиметров. Сейчас вода отступила, но с потеплением возможно очередное повышение.

По словам местных властей, очередное повышение воды ожидают на конец этой недели, либо на начало следующей, засчет таяния снега, который еще в больших количествах остается в лесах. А снега выпало гораздо больше, чем в прошлом году. Но из-за перепадов температуры таяние происходит медленно. Поэтому столь сильного половодья, как в прошлом году, не ожидают.

Антон Федосеев, начальник 14 отряда ФПС по Пермскому краю: "Высота снежного покрова была порядка 1,5 метра - больше, чем в прошлом году. Этот снег еще в лесу в больших количествах есть. Следующая неделя ожидается теплой, если так и будет и с дождями, то соответственно все пойдет в реку Иньва".

Напомним, что в прошлом году уровень реки Иньва поднялся до отметки в 645 сантиметров. В воде оказались 452 дома.

Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкар: "Мы готовы к тому, что уровень воды будет достаточно большой".