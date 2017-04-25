Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Глава региона провел прием граждан

Паводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревога →

Нужны ли нам прививки?

Смотреть

 

прививка

Дискуссии между противниками прививок и теми, кто сказал вакцинам твердое «да», объявлены в Перми. Встречи пройдут в рамках Европейской недели иммунизации. Девиз недели: «Вакцины приносят результат».

 

Лесничий Вадим Саначёв одним из первых сталкивается с потенциальной опасностью - вместе с температурой воздуха растёт и риск пострадать от укуса клеща. Осторожными он советует быть и тем, кто гуляет и по асфальтированным дорожкам. Лес пока не обработан.

 

Вадим Саначёв, лесничий Черняевского леса: "До 15 мая вся обработка будет сделана. Повторная обработка будет проведена в июне".

 

За три недели апреля с жалобой на укус клеща обратились три человека. Сейчас в Роспотребнадзоре готовят обновленную статистику. И продолжают призывать к вакцинации.

 

Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно в любое время года. Главное, спланировать всё так, чтобы с момента второй прививки до возможной встречи с клещом прошло не менее двух недель. А для появления иммунитета потребуется месяц, а то и полтора.

 

Услышать это из уст специалиста и даже подискутировать на тему ставить прививки или нет, можно будет в течение предстоящей недели: в Пермском крае стартует Европейская неделя иммунизации. Девиз - «Вакцины приносят результат!». Вне зависимости от таких инициатив, споры в режиме нон-стоп идут на интернет-площадках. Блогер Мария Бежко сравнивает вакцинацию с религией - одни верят, другие нет. Подключаются и звёзды: телеведущая Тутта Ларсен на своём интернет-канале собрала целый консилиум - и не все настроены позитивно.

 

 

У специалистов Роспотребнадзора есть контраргументы. К примеру, всем доступна прививка от ротавируса - инфекции, которая 12 апреля подкосила воспитанников детсада №134 в Мотовилихе. Утверждать, что привитые дети не заболели бы, здесь не берутся, однако уверены, что перенесли бы заразу гораздо легче.

 

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Родители считают, что если нет сейчас, допустим, кори, то можно от кори и не прививаться. Но это не так - во всем мире корь уносит миллионы жизней, её называют убийцей детей".

 

Задать вопросы специалистам напрямую можно в течение всей рабочей недели по телефону, либо обратившись к сайту Роспотребнадзора. А для начала в ведомстве рекомендуют посмотреть мультик про мальчика Клёпу, где принцип действия прививок объясняют доступным языком.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 25.04.2017 в 10:51 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Глава региона провел прием граждан

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь

3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело

Марокко глазами пермской художницы

В Перми гостят кукольники из Тюмени

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

На пермской Аллее Славы появятся новые имена

Пермяки создали деревянный велосипед

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Глава региона провел прием граждан

Паводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревога →

Обратите внимание

в Перми

К 300-летию Перми архитекторы собираются воссоздать Первогород

В Перми открылся фестиваль архитектуры «Пермь 21 век». Главным событием первого дня стала презентация масштабного проекта «Первогород».
смотреть читать25.04.2017 в 11:36
Метки: в Перми, Общество

Нужны ли нам прививки?

Подискутировать на тему ставить прививки или нет можно в течение недели: в Пермском крае стартует Европейская неделя иммунизации.
смотреть читать25.04.2017 в 10:51
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Глава региона провел прием граждан

В приемной Президента России врио губернатора Прикамья Максим Решетников провел прием граждан. О чем спросили главу края простые пермяки?
смотреть читать25.04.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь

Родители школьника написали заявление с просьбой проверить, соответствуют ли школьные двери нормам, и законен ли тот факт, что замену стекла обязали оплатить родителей.
смотреть читать25.04.2017 в 10:09
Метки: в Перми, Общество, Образование

Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

По мнению заявителей, предприятие навязывает перевозчикам невыгодные условия договора на оказание услуг автовокзалом.
читать25.04.2017 в 09:45
Метки: в Перми, Общество

в России

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.
смотреть читать24.04.2017 в 17:04
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермяки создали деревянный велосипед

В Перми создали модель велосипеда из березы. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе.
смотреть читать24.04.2017 в 15:53
Метки: в России, Наука и техника, Общество, Образование

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

iВолга - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в ПФО.
смотреть читать24.04.2017 в 15:07
Метки: в Перми, в России, Общество

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

На российские киноэкраны выходит «Кухня. Последняя битва» - продолжение полюбившегося зрителю сначала сериала, а затем и полнометражного фильма.
смотреть читать24.04.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в России, СМИ, Кино, Общество

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Остросюжетный сериал «Трасса смерти» снят на основе реальных событий 2014 года. Мы поговорили с актером о роли пистолета в жизни следователя и «пользе» воровства.
читать23.04.2017 в 17:06
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

К 300-летию Перми архитекторы собираются воссоздать ПервогородК 300-летию Перми архитекторы собираются воссоздать Первогород

Паводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревогаПаводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревога

Нужны ли нам прививки?Нужны ли нам прививки?

Глава региона провел прием гражданГлава региона провел прием граждан

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверьВ пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь

Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзалаПермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело

Марокко глазами пермской художницыМарокко глазами пермской художницы

В Перми гостят кукольники из ТюмениВ Перми гостят кукольники из Тюмени

В Данилихе течет опасная водаВ Данилихе течет опасная вода

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армииСтуденты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

Будущие мамы участвуют в большом конкурсеБудущие мамы участвуют в большом конкурсе

На пермской Аллее Славы появятся новые именаНа пермской Аллее Славы появятся новые имена

Пермяки создали деревянный велосипедПермяки создали деревянный велосипед

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Трус не играет в подводный хоккейТрус не играет в подводный хоккей

Ночь на позитивеНочь на позитиве

Ремонт нужен, но в бюджете денег нетРемонт нужен, но в бюджете денег нет

Лесные пожары: Авиация наготовеЛесные пожары: Авиация наготове

В Перми появится новый приют для животныхВ Перми появится новый приют для животных

Мошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтрыМошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтры

В Перми потеплеет до +19В Перми потеплеет до +19

Глава региона озаботился здоровьем жителей КУБаГлава региона озаботился здоровьем жителей КУБа

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru