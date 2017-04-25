Нужны ли нам прививки?
Дискуссии между противниками прививок и теми, кто сказал вакцинам твердое «да», объявлены в Перми. Встречи пройдут в рамках Европейской недели иммунизации. Девиз недели: «Вакцины приносят результат».
Лесничий Вадим Саначёв одним из первых сталкивается с потенциальной опасностью - вместе с температурой воздуха растёт и риск пострадать от укуса клеща. Осторожными он советует быть и тем, кто гуляет и по асфальтированным дорожкам. Лес пока не обработан.
Вадим Саначёв, лесничий Черняевского леса: "До 15 мая вся обработка будет сделана. Повторная обработка будет проведена в июне".
За три недели апреля с жалобой на укус клеща обратились три человека. Сейчас в Роспотребнадзоре готовят обновленную статистику. И продолжают призывать к вакцинации.
Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно в любое время года. Главное, спланировать всё так, чтобы с момента второй прививки до возможной встречи с клещом прошло не менее двух недель. А для появления иммунитета потребуется месяц, а то и полтора.
Услышать это из уст специалиста и даже подискутировать на тему ставить прививки или нет, можно будет в течение предстоящей недели: в Пермском крае стартует Европейская неделя иммунизации. Девиз - «Вакцины приносят результат!». Вне зависимости от таких инициатив, споры в режиме нон-стоп идут на интернет-площадках. Блогер Мария Бежко сравнивает вакцинацию с религией - одни верят, другие нет. Подключаются и звёзды: телеведущая Тутта Ларсен на своём интернет-канале собрала целый консилиум - и не все настроены позитивно.
У специалистов Роспотребнадзора есть контраргументы. К примеру, всем доступна прививка от ротавируса - инфекции, которая 12 апреля подкосила воспитанников детсада №134 в Мотовилихе. Утверждать, что привитые дети не заболели бы, здесь не берутся, однако уверены, что перенесли бы заразу гораздо легче.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Родители считают, что если нет сейчас, допустим, кори, то можно от кори и не прививаться. Но это не так - во всем мире корь уносит миллионы жизней, её называют убийцей детей".
Задать вопросы специалистам напрямую можно в течение всей рабочей недели по телефону, либо обратившись к сайту Роспотребнадзора. А для начала в ведомстве рекомендуют посмотреть мультик про мальчика Клёпу, где принцип действия прививок объясняют доступным языком.
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