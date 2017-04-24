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На пермской Аллее Славы появятся новые имена
На Аллее Славы на эспланаде появятся новые имена. Первая плита будет посвящена Николаю Воронцову - конструктору самого мощного в конце XIX века чугунного парового молота массой 630 тонн. Вторая в память Павла Сюзева - ученого-ботаника из Пермского университета. В 2017 году исполняется 150 лет со дня его рождения. Третья плита будет посвящена Олимпиаде Варфоломеевой, благодаря которой 105 лет назад на Урале и в Перми открылся первый детский сад. Четвертая почтит память Олега Селянкина - почетного пермского писателя и ветерана.
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