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← На пермской Аллее Славы появятся новые имена

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

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горячая линия

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.  Позвонившие могли получить информацию о подготовке к призыву, отсрочках, службе по контракту и прохождении медицинской комиссии. Самым распространенными вопросами стали - годен не годен и в каком случае можно получить отсрочку.

В призывной кампании этой весны есть новшества. К примеру, в этом году родственникам и призывникам выдадут сим- карты с упрощенным тарифом, а тем кто имеет статус малоимущих- бесплатные телефоны с пополненным балансом на сим-карте. Но самое важное новшество касается отсрочки.

Мочалкин

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Вступило в силу изменение закона. Теперь отсрочка от призыва предоставляется гражданам, которые учатся в сузах до окончания обучения - сколько бы лет ему ни было".

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 24.04.2017 в 17:04 в рубрике - Новости телеканалов

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← На пермской Аллее Славы появятся новые имена

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