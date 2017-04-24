Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии
В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву. Позвонившие могли получить информацию о подготовке к призыву, отсрочках, службе по контракту и прохождении медицинской комиссии. Самым распространенными вопросами стали - годен не годен и в каком случае можно получить отсрочку.
В призывной кампании этой весны есть новшества. К примеру, в этом году родственникам и призывникам выдадут сим- карты с упрощенным тарифом, а тем кто имеет статус малоимущих- бесплатные телефоны с пополненным балансом на сим-карте. Но самое важное новшество касается отсрочки.
Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Вступило в силу изменение закона. Теперь отсрочка от призыва предоставляется гражданам, которые учатся в сузах до окончания обучения - сколько бы лет ему ни было".
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