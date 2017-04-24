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Пермяки создали деревянный велосипед

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велик

В Перми создали модель велосипеда из березы. Автор Денис Кашин, преподаватель технологии школы дизайна "Точка", рассказал, что все началось с того, что ученики мастерской нашли картинку в интернете и вместе с руководителем связались с ее автором из США. Он разрешил использовать его образец как учебное пособие. Несколько уроков дети рисовали чертежи сначала на бумаге, продумывали конструкцию, пропорции и размеры. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе. Москвичи и гости столицы высоко оценили нашу работу, от желающих сфотографироваться и покататься не было отбоя. Особенно он понравился иностранцам. Ведь для них он олицетворяет саму Россию - древесину и огромный размер. 

велосипед

В 2015 году 9-классник из Кудымкара  до мельчайших деталей воссоздал модель первого в мире велосипеда. Почти вся конструкция состоит из дерева. 

Игорь Зубов, ученик 9 класса, СОШ №1 г. Кудымкара: "Велосипед самый первый не сравнить с современными. На нем не так уж хорошо ездить, как на современных. Моя главная задача была повторить путь первого мастера, собрать самому самый первый велосипед".

Первый велосипед отличается от современных моделей отсутствием шин, педалей и тормоза. Развивать на нем большую скорость было небезопасно. Может быть, поэтому велосипед назвали "Костотрясом".

Точные чертежи Игорь вместе со своим преподавателем нашли в интернете. Тяжелее всего оказалось изготовить детали и собрать колеса. Ведь ошибка всего на миллиметр - и идеального круга не получится.

Метки: в России, Наука и техника, Общество, Образование

Опубликовано: 24.04.2017 в 15:53 в рубрике - Новости телеканалов

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