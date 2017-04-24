"Пермские моторы" провели масштабный конкурс профмастерства. В испытаниях приняли участие более 200 человек. Кто стал лучшим?

Авиатехник Андрей Соколов участвует в конкурсе с необычным ощущением: опытный сотрудник со стажем работы более 10 лет впервые соревнуется в профессиональном мастерстве. Сначала тестирование, затем "практика" в макетном классе. На стенде - макет двигателя ПС-90А, проверяется один из элементов масляной системы.



В этом году в конкурсе профмастерства "ОДК-Пермские моторы" принимают участие 250 человек, среди них как опытные сотрудники, так и вчерашние студенты. Решение добровольное, а любая инициатива здесь приветствуется.

Андрей Соколов, авиационный техник управления поддержки заказчика АО "ОДК-Пермские моторы":

"Начиная от материальных поощрений, заканчивая тем, что тебя видят, замечают, понимают, что ты можешь".

Особая гордость завода - макетный класс, хотя он больше напоминает стенд для испытаний. Он позволяет проводить такие конкурсы на самом высоком уровне и готовить участников к мировым профессиональным стартам - таким, как "WorldSkills".

Это ещё один макет двигателя ПС-90А с четвертным разрезом. Сюда приводят новых сотрудников предприятия, чтобы удивление сменилось пониманием, как такая махина поднимает в воздух самолёты.

Параллельно с авиатехниками выявляют лучшего операторы-наладчики станков с программным управлением. Это второй этап после теоретического - программирование на симуляторе. На реальном производстве ошибка в одной цифре может привести к многомиллионным потерям.

Александр Глазырин, начальник Бюро наладки Центра прогрессивных технологий АО "ОДК-Пермские моторы":

"Современные станки с ЧПУ - дорогостоящее оборудование. Десятки миллионов могут стоить станки, до 100-150 млн рублей доходит. Соответственно, цена ошибки очень дорогая. Я бы сказал, что наладчик - очень штучная профессия".

Как отмечают на предприятии, с каждым годом двигатели меняются и совершенствуются. Тем, кто их собирает и обслуживает, приходится соответствовать.

Ольга Красавина, директор по персоналу АО "ОДК-Пермские моторы": "Какие-то новые для себя ставить высоты, покорять их, достигать, развиваться профессионально. Понимать, что где-то нужны дополнительные навыки и знания, учиться и вовлекать других ребят. Победители в каждой номинации потом будут принимать участие в конкурсах как городского, так и корпоративного значения".

Также лучшие в своих номинациях станут зрителями главного авиационного события России: в июле отправятся в подмосковный Жуковский, где пройдет авиасалон "Макс-2017".