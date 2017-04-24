«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Проекты пермяков-победителей молодёжного форума "iВолга" намерены поддерживать и развивать - об этом заявил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. В Перми он встретился с теми, кто получил гранты на развитие своих идей: в 2016 году это был Роман Мормуль с проектом по внедрению "интеллектуальных" материалов при производстве ракетных двигателей. Сегодня разработка активно применяется на площадке НПО "Искра" и других предприятий.

Роман Мормуль, победитель молодёжного форума "iВолга" в 2016 году: "Проект победитель "iВолга" в 2016 году ориентирован на повышение энергетики ракетных двигателей и ТЭК за счет композиционных материалов. Это материалы будущего, они важны для тепловой защиты ракетных двигателей. Также они могут быть применены в ТЭКе".

"iВолга" - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в Приволжском федеральном округе. Основной формат - полевой лагерь. Заявить о себе ребята могут в рамках одной из смен - "Инновации и техническое творчество", "Политика", "Культурный бум", "Медиаволна" и др. В этом году форум отпразднует пятилетний юбилей. Участники встречи дали свои рекомендации по его проведению организаторам. Те, в свою очередь, отметили, что намерены поддерживать проекты как новых разработчиков, так и тех, кто принимал участие в форуме Иволга прошлых лет - это нужно, чтобы идеи не остались на бумаге, а действительно работали.

Игорь Паньшин, заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе:

"И власть, и бизнес объединить. Как только мы поймем, что круг замкнулся, и власть, и бизнес, и молодые ученые, будем считать, что наша задача выполнена. Мы должны всех объединить".