Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Трус не играет в подводный хоккей

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства →

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Смотреть

ПФО

Проекты пермяков-победителей молодёжного форума "iВолга" намерены поддерживать и развивать - об этом  заявил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. В Перми он встретился с теми, кто получил гранты на развитие своих идей: в 2016 году это был Роман Мормуль с проектом по внедрению "интеллектуальных" материалов при производстве ракетных двигателей. Сегодня разработка активно применяется на площадке НПО "Искра" и других предприятий.

мОРМУЛЬ

Роман Мормуль, победитель молодёжного форума "iВолга" в 2016 году: "Проект победитель "iВолга" в 2016 году ориентирован на повышение энергетики ракетных двигателей и ТЭК за счет композиционных материалов. Это материалы будущего, они важны для тепловой защиты ракетных двигателей. Также они могут быть применены в ТЭКе".

"iВолга" - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в Приволжском федеральном округе. Основной формат - полевой лагерь. Заявить о себе ребята могут в рамках одной из смен - "Инновации и техническое творчество", "Политика", "Культурный бум", "Медиаволна" и др. В этом году форум отпразднует пятилетний юбилей. Участники  встречи дали свои рекомендации по его проведению организаторам. Те, в свою очередь, отметили, что намерены поддерживать проекты как новых разработчиков, так и тех, кто принимал участие в форуме Иволга прошлых лет - это нужно, чтобы идеи не остались на бумаге, а действительно работали.

Паньшин

Игорь Паньшин, заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе:
"И власть, и бизнес объединить. Как только мы поймем, что круг замкнулся, и власть, и бизнес, и молодые ученые, будем считать, что наша задача выполнена. Мы должны всех объединить".

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 24.04.2017 в 15:07 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Трус не играет в подводный хоккей

Ночь на позитиве

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

В России отметили День местного самоуправления

Уборка города состоится при любой погоде

Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»

Весна возвращается

Боксеры России одержали победу над командой из Узбекистана

Книга как полтора килограмма радости

В Перми увидели «запрещенную» выставку


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Трус не играет в подводный хоккей

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства →

Обратите внимание

в Перми

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

В испытаниях приняли участие более 200 человек. Кто стал лучшим?
смотреть читать24.04.2017 в 15:32
Метки: в Перми, Общество, Экономика

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

iВолга - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в ПФО.
смотреть читать24.04.2017 в 15:07
Метки: в Перми, в России, Общество

Трус не играет в подводный хоккей

Чемпионом Прикамья 2017 года по подводному хоккею стала «Дружина 220 бар».
смотреть читать24.04.2017 в 14:46
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Ночь на позитиве

В Перми прошла «Библионочь» – акция, когда библиотеки превращаются в центр развлечений, и никто вас там не попросит вести себя потише.
смотреть читать24.04.2017 в 14:27
Метки: в Перми, Общество, Культура

В Перми появится новый приют для животных

Глава Перми объявил о решении начать проектирование нового приюта, который бы соответствовал всем современным требованиям.
читать24.04.2017 в 12:51
Метки: в Перми, Общество

в России

Пермяки создали деревянный велосипед

В Перми создали модель велосипеда из березы. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе.
смотреть читать24.04.2017 в 15:53
Метки: в России, Наука и техника, Общество, Образование

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

iВолга - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в ПФО.
смотреть читать24.04.2017 в 15:07
Метки: в Перми, в России, Общество

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

На российские киноэкраны выходит «Кухня. Последняя битва» - продолжение полюбившегося зрителю сначала сериала, а затем и полнометражного фильма.
смотреть читать24.04.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в России, СМИ, Кино, Общество

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Остросюжетный сериал «Трасса смерти» снят на основе реальных событий 2014 года. Мы поговорили с актером о роли пистолета в жизни следователя и «пользе» воровства.
читать23.04.2017 в 17:06
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Елизавета Боярская репетировала с мужем по ночам

Телеканал «Россия» показывает яркий и масштабный сериал «Анна Каренина». Легко ли играть разрыв отношений с собственным супругом?
читать23.04.2017 в 14:09
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Пермяки создали деревянный велосипедПермяки создали деревянный велосипед

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Трус не играет в подводный хоккейТрус не играет в подводный хоккей

Ночь на позитивеНочь на позитиве

Ремонт нужен, но в бюджете денег нетРемонт нужен, но в бюджете денег нет

Лесные пожары: Авиация наготовеЛесные пожары: Авиация наготове

В Перми появится новый приют для животныхВ Перми появится новый приют для животных

Мошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтрыМошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтры

В Перми потеплеет до +19В Перми потеплеет до +19

Глава региона озаботился здоровьем жителей КУБаГлава региона озаботился здоровьем жителей КУБа

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

В России отметили День местного самоуправленияВ России отметили День местного самоуправления

Уборка города состоится при любой погодеУборка города состоится при любой погоде

Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»

Весна возвращаетсяВесна возвращается

Боксеры России одержали победу над командой из УзбекистанаБоксеры России одержали победу над командой из Узбекистана

«Профи-шоу»: Строители танцуют, электрики поют«Профи-шоу»: Строители танцуют, электрики поют

Лекции в музее PERMMЛекции в музее PERMM

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Елизавета Боярская репетировала с мужем по ночамЕлизавета Боярская репетировала с мужем по ночам

В «Голосе» только девочкиВ «Голосе» только девочки

Пожарная командаПожарная команда

Весёлый булькВесёлый бульк

5 шагов к детскому отдыху5 шагов к детскому отдыху

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru