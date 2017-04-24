Трус не играет в подводный хоккей

В Перми определили лучшую команду по подводному хоккею. Есть и такой, оказывается, причем давно. Чемпионом Прикамья 2017 года стала «Дружина 220 бар». Кстати, в первый раз в подводный хоккей сыграли в Англии в середине прошлого века. А в наши дни проводится даже Чемпионат мира. Игроки ныряют на задержке дыхания, вместо привычных для хоккея коньков у них ласты, в остальном почти все так же. Это официальный вид спорта в составе всемирной конфедерации подводной деятельности. Есть еще и подледный хоккей – проводится, как можно догадаться, зимой на водоемах. Но это уж совсем для экстремалов.