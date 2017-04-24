В Перми прошла «Библионочь» – акция, когда библиотеки превращаются в центр развлечений, и никто вас там не попросит вести себя потише.

«Библионочь» - самый главный праздник всех библиотек нашей страны. В краевой детской библиотеке имени Льва Кузьмина работали 16 детских интерактивных площадок. В этой библиотеке читают все. Даже Баба Яга в самом страшном месте стоит и читает книгу, потому что чтение очень полезно.

В библиотеке имени Пушкина все по-взрослому. В большом зале увидели постановку Аверченко «Ироничная комедия». В программе библиотеки имени Пушкина также - «Чемодан и Константиново», «Путешествие вне времени», «Встреча с коллекционером», экскурсия по залам библиотеки «В ночь на позитиве», русское регги от музыкантов группы «Пою я» и дискотека. «Библионочь» работала по всему городу до 24.00.