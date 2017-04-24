«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

На российские киноэкраны выходит «Кухня. Последняя битва» - продолжение полюбившегося зрителю сначала сериала, а затем и полнометражного фильма. На этот раз рассказ пойдет о противостоянии кулинарных держав.

Даже сам Владимир Владимирович нисколько не сомневается в кулинарных способностях поваров своей страны. Именно поэтому по личной просьбе президента Виктору Баринову предстоит отправиться на чемпионат мира среди профи и доказать, что его команда и Россия лучшие в мире.

Новый блокбастер «Кухня. Последняя битва», основанный на популярнейшем сериале, без перчинки, конечно, не обошелся. Кулинарный поединок международного класса между 10 странами приглашают вести Дмитрия Нагиева. Правда, для этого ему предстоит побег из села в Абхазии, где его по-братски, насильно заставляют жениться.

Главные роли во вкусной комедии исполнили и другие первоклассные актеры - народные артисты Дмитрий Назаров и Олег Табаков.

Примечательно, что в фильме снимаются настоящие шеф-повара. К примеру, Анна Лабушева работает в лучших ресторанах Сочи, пишет гастрономические статьи и входит в список самых известных шефов страны.

Среди других поваров - известнейшие кулинары мира, например, итальянец Уильям Ламберти. Зрители оценили и локации фильма: море и горы. Так красиво всеми любимый курорт Сочи еще не выглядел ни в одном фильме.

В фильме много юмора, но создатели сумели обойтись без пошлостей, сделав ставку на семейные ценности, дружбу и, конечно, любовь. Отец находит сына, а сын свою любовь... из французской команды соперников.

Дмитрий Харькин, директор пермского кинотеатра «Синема Парк»: "«Кухня» - это вкусная комедия для семейного просмотра с небольшой перчинкой, с прекрасными пейзажами России. Приходите всей семьей для прекрасного отдыха".

Итог битвы будет действительно непредсказуемым. Все «рецепты» раскрывать не станем. Вкусовые грани главной комедии года распробуйте сами. Соберите всю семью на «Кухне» в эти выходные!