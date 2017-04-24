В России отметили День местного самоуправления
День местного самоуправления отметили в России. Профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов достаточно молодой, берет свое начало с 2013 года. По дате он приурочен к изданию в 1785 году Екатерины II Жалованной грамоты городам. Выходным этот день не объявлен, однако в муниципалитетах проходят собрания, на которых работникам вручают грамоты и благодарственные письма. Пермский край не исключение. Торжественные мероприятия прошли в селах и в городах края. Например, в Уинске и Чернушке служащих поздравили депутаты краевого парламента, передали поздравления от главы региона.
Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Он просил передать, что очень ценит работу на территориях. Действительно только что было сказано, что вы находитесь на самой передовой, и всё зависит от вас. А пожелать вам хочется здоровья, успехов в вашем нелёгком труде, благополучия".
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