В России отметили День местного самоуправления

День местного самоуправления отметили в России. Профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов достаточно молодой, берет свое начало с 2013 года. По дате он приурочен к изданию в 1785 году Екатерины II Жалованной грамоты городам. Выходным этот день не объявлен, однако в муниципалитетах проходят собрания, на которых работникам вручают грамоты и благодарственные письма. Пермский край не исключение. Торжественные мероприятия прошли в селах и в городах края. Например, в Уинске и Чернушке служащих поздравили депутаты краевого парламента, передали поздравления от главы региона.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Он просил передать, что очень ценит работу на территориях. Действительно только что было сказано, что вы находитесь на самой передовой, и всё зависит от вас. А пожелать вам хочется здоровья, успехов в вашем нелёгком труде, благополучия".