Уборка города состоится при любой погоде
Общегородской субботник в Перми, намеченный ранее на 22 апреля, из-за непогоды был перенесен на неделю. Он состоится 29 апреля, когда уже точно будет тепло и солнечно. Соответствующее постановление подписал глава города. Правда, некоторые организации и предприятия на уборку все же вышли 22 апреля. Тем более, что многие из них уже приступили к наведению порядка на своей территории. Не отменяется и распоряжение в адрес городских коммунальщиков. Они работают ежедневно и в прежнем режиме, несмотря на погодные условия.
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