Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»
Дизайн начинается с точки. С точки же начинается любой рисунок. Пермская школа дизайна "Точка" - школа не для всех. Она для созидателей, творческих и креативных. Это единственная общеобразовательная школа в России, где помимо основных предметов ведётся профильное обучение по направлению «Дизайн». И это настоящая школа на "5"!
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