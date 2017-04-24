Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»

Дизайн начинается с точки. С точки же начинается любой рисунок. Пермская школа дизайна "Точка" - школа не для всех. Она для созидателей, творческих и креативных. Это единственная общеобразовательная школа в России, где помимо основных предметов ведётся профильное обучение по направлению «Дизайн». И это настоящая школа на "5"!