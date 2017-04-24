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Весна возвращается
Обрушившееся на Пермский край в минувшие сутки ненастье – всего лишь остатки сильного арктического циклона, который основные хлопоты доставил жителям Чувашии и Кировской области, а до нас дошел на исходе. Правда, все равно успел натворить бед. А теперь хорошая новость – синоптики ГИС-Центра классического университета говорят, что с понедельника вернется весна.
Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "Более существенное потепление у нас ожидается в воскресенье-понедельник. То есть в понедельник уже можно рассчитывать на плюс десять градусов. В воскресенье плюс восемь-девять, и оставшиеся сугробы с зимы начнут таять где-то с воскресенья".
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