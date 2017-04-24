Боксеры России одержали победу над командой из Узбекистана

В Перми прошло большое спортивное событие – этап Кубка мира по боксу по версии WSB. Встречались две сборные – России и Узбекистана.

Сейчас в ринге Константин Богомазов, который представляет Пермский край. Спортсмену 26 лет, он выступает в категории до 60 килограммов. Имеет статус чемпиона России. Трибуны ревут. Атмосфера напряженная. Все болеют. К сожалению для российской команды, первый бой выиграл узбекский спортсмен. Дальше нам нужно только побеждать. Чтобы принять дальнейшее участие, необходимо победить со счетом как минимум 4:1. Поскольку встречу в Ташкенте мы проиграли со счетом 0:5.

Этап Кубка мира версии WSB - это полупрофессиональная серия. Спортсмены при этом сохраняют статус любителей и могут в дальнейшем принимать участие в Олимпиаде. Есть некоторые нюансы – на спортсменах меньше защиты, больше раундов – пять раундов по три минуты.

Соперники- российская команда и узбекская. И этому внимание особое. Неслучайно на всех пригласительных мы видим портрет Василия Соломина вместе с узбекским спортсменом Руфатом Рискиевым. Они стали первыми советскими чемпионами мира по боксу в 1974 году.

Люди стоят в проходах, болеют очень активно. Вход был бесплатным. Вместе с нами сейчас эти бои смотрят во Франции, Англии и Узбекистане. Там идет трансляция. Все желающие могли присоединиться и смотреть интернет-трансляцию.

Соревнования, прошедшие в Перми, завершились со счетом 3-2 в пользу России. В составе российской команды одержали победы Константин Богомазов, Артем Зайцев и Павел Силягин. Россияне вышли в 1/4 финала.