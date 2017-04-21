Книга как полтора килограмма радости

Георгий Чагин - российский историк, этнолог, краевед. Доктор исторических наук, профессор в Центральном выставочном зале представил свою книгу «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 года». Материалы для этого исторического опуса Георгий Николаевич собирал много много лет. В 1975 году возглавил Камскую этнографическую экспедицию Пермского университета, вёл полевые исследования в Пермской, Свердловской областях, в Удмуртии, Коми, Башкортостане, Татарстане.



Полтора кг радости, именно так называет свою книгу автор Георгий Чагин - известный пермский историк. Книгу профессор писал 10 лет, а материал на неё собирал 50, то есть всю свою профессиональную деятельность.

Георгий Чагин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой древней и новой истории России ПГНИУ: "Это книга обо всём, что происходило на севере Пермского края, конкретно на севере Чердынского района и на верхней Печоре. Печора это республика Коми сегодня, но раньше она тоже была наша. Здесь история заселения, начиная с древнейших времён, здесь история хозяйственной деятельности".

Подробно и простым языком историк старался описать каждую историческую веху, связанную с нашим краем. Будь то заточение Михаила Романова в Ныробе или история ссылки Ворошилова. А так же рассказ об аресте Николая Гусева, личного секретаря Льва Толстого, и дальнейшем этапировании его в Чердынский край.

Елена Меркушева, заместитель директора по науке Пермского краеведческого музея: "Вот я взяла её в руки и бегло просмотрела, я лично для себя такой момент определила - открывала в совершенно разных местах, её с любого места можно начинать читать".

Это потому, что кроме сухих исторических фактов Георгий Николаевич описал в этой книге свои личные воспоминания. Живописный вид, что на обложке книги, помимо того что имеет интересную легенду, является малой родиной профессора, здесь прошли его детские годы.

И вообще после таких рассказов начинаешь как-то совсем по-другому смотреть на собственный край.

Елена Трегубова, директор некоммерческого партнерства "Содействие въездному и внутреннему туризму" ПереМаа": "В его рассказе каждое ветхое сооружение ну просто легендарно. Такое ощущение, что он всегда говорит только тебе, и ты понимаешь, что вообще ничего не знал, пока не повстречался с этим человеком".

Во время презентации Георгий Чагин признался, что это всего лишь первая книга, а всего их написано 5.Следующая работа по истории Советского времени, а также будет книга, посвященная экспедициям и исторической памяти населения.