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В Перми увидели «запрещенную» выставку

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картины

В Перми открылась выставка, которую в своё время запретил сам Хрущёв. Всего 8 картин - 6 живописных и 2 графические знаменитого экспрессиониста Элия Белютина представлены на выставке "Контакт". Причём все эти работы хранились в запасниках пермской галереи почти 5 лет.
История появления картин Белютина в Перми полна романтики. Всё началось в 60-е годы прошлого века. Тогда молодой художник путешествовал на теплоходе по реке Кама со своей женой.

Владимир Береснев, заведующий отделом новейших течений Пермской галереи: "На него произвели впечатление наш город и наш музей, и он решил передать в дар свои картины".
Сама процедура передачи прошла лишь в 2012, ровно в день прощания с художником. Причём в то время они были свёрнуты в узкий рулон. Так они пролежали в пермских запасниках 5 лет. Ну а сегодня при подготовке этой экспозиции многие работы пришлось реставрировать.

Это сейчас к этим работам относятся как произведениям искусства, при жизни художника, особенно поначалу, мало кто понимал такое направление в живописи. Работы Белютина находились на знаменитой выставке советских экспрессионистов в Манеже, которую обругал Никита Хрущёв в своё время. Как это часто бывает, признание к мастеру пришло с запада. 

Для того чтобы улучшить восприятие этой выставки, организаторы сделали специальные планшеты. Здесь традиционное искусство спорит с самим художником. На вопрос, что может дать нормальному человеку такое искусство, отвечает сам художник: "Первый мой закон говорит о том, что человек, обращаясь к искусству, должен обрести благодаря ему равновесие" … И как показало время, многие своё равновесие нашли, глядя именно на эти немного детские, но с глубоким смыслом картины.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 21.04.2017 в 17:10 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Перми выступила Юлия Самойлова

Книга как полтора килограмма радости →

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