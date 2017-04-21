В Перми выступила Юлия Самойлова, певица, которая должна была представлять нашу страну на Евровидении. Приглашение в краевую столицу на совместное выступление с хором "Млада" она получила от художественного руководителя Ольги Выгузовой и сразу согласилась. Но одним концертом в нашем городе она не ограничилась.

Плюс две яблони к городскому ландшафту. Это незапланированое озеленение города. В этот раз в посадке участвует певица, чьё имя на устах у всех в связи с последними событиями. Хотя, глядя на Юлию Самойлову, и не скажешь, что совсем недавно разбилась мечта всей её жизни.

Юлия Самойлова, певица: "Настроение замечательное, в городе я второй раз. Мы были тогда зимой, сейчас весеннее настроение".

Отказ во въезде на Украину, звонок из Перми, согласие принять участие на отчётном концерте хора Млада, и вот она уже на сцене Большого зала пермской филармонии поёт о том, что у неё на душе.



Свой весенний отчётный концерт хор "Млада" готовил несколько месяцев. Песни исключительно на русском языке исполнили мужской, женский и детский составы хора. Кстати, с Юлией пермские певцы не репетировали ни разу. Она занималась в Москве, солисты хора - в Перми, но на сцене они выглядели, как единое целое.





