Кулинарная весна: школьники готовят десерты

Кулинарный поединок провели в Перми ребята из разных школ краевой столицы. Позабыв про химию, бросив все дела, они посвятили день работе на кухне. Что из этого вышло?

В воздухе витают ароматы и дух соперничества. Так начинается конкурс «Кулинарная весна». И одно уточнение – участники этого конкурса – школьники 8-х и 9-х классов. Они собираются здесь, чтобы показать, на что они способны именно в кулинарном искусстве.

Вероника Яксун, организатор конкурса: "В этом году мы участвовали в «Прикамской кухне», выставляли три школы. Но я увидела, как у детей блестели глаза, и их заинтересованность. Нам захотелось провести более широкий, с большим охватом конкурс".

Участники конкурса - это 12 команд по два человека. Сегодняшняя заданная тема – десерт. Продукты по заявкам конкурсантов готовили заранее. Сейчас они уже взяли их в оборот, и каждый готовит свое блюдо - запеченное яблоко с орехами и черносливом и карамельная смесь.

Пока на кухне конкурсанты готовят свои блюда, проходит мастер-класс от шеф-повара Анатолия Кашева.

В итоге можно посмотреть, что получается. А получаются такие прекрасные блюда, хоть сейчас в кафе подавай. И как говорят организаторы, первый блин комом не получился. Здесь намерены сделать традицией - собирать пермских школьников, чтобы они показывали, на что они способны именно в кулинарном искусстве.