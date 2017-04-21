Не пропустите Поединок сильнейших - вход свободный
21 апреля на ринге в спортивном комплексе имени Сухарева пройдут открытые соревнования по боксу по версии WSB. На ринг выйдут сильнейшие представители двух стран - России и Узбекистана, участвовавшие в континентальных чемпионатах, мировых соревнованиях и олимпийских играх. В нашей команде есть и пермяк Константин Богомазов, представляющий закамскую школу бокса.
Поединок сильнейших. В спортивном комплексе имени Сухарева полным ходом идет подготовка к матчевой встрече по боксу в рамках мировой серии WSB. В этот раз на ринг выйдут представители России и Узбекистана.
Константин Богомазов, чемпион России 2015 г: "Волнения нет, все не первый раз боксируют. Все боксеры очень сильные, особенно супертяж 114 кг. Интересно посмотреть на эту весовую категорию. Это элитный девизион".
Даврон Гафуров, главный тренер сборной Узбекистана: "У нас скоро будет соревнования в Ташкенте, поэтому тренеры обкатывать друг друга, покажем хорошие бои".
Адам Кучер, супервизор матчевой встречи Кубка мира WSB: "Чемпионат Азии дает место на чемпионат мира, перед командой из России чемпионат Европы и тоже дает место на чемпионат мира в Гамбурге".
Мировая серия WSB была задумана для того, чтобы сделать этот вид спорта еще более популярным и зрелищным. Так, спортсмены выходят в ринг с голым торсом, без защиты. За выход в ринг могут получать гонорары, при этом не теряют любительского статуса и могут выступать на олимпийских играх. Вечер бокса в Перми пройдет 21 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева, вход для зрителей свободный. Начало турнира в 19 часов.
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