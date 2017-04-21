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Доноры дарят шанс на выздоровление

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донор

В Национальный день донора по всему Пермскому краю работали 10 точек забора крови, в Перми был развернут мобильный пункт. Желающих сдать кровь набралось немало.

В Перми прошла акция в честь национального дня донора крови. На ул.Мира, 39 в мобильном пункте принимали кровь. Этот праздник посвящен не только тем, кто сдает кровь, но и тем, кто ее принимает - работникам лечебных учреждений.
С самого раннего утра к мобильному пункту выдачи крови очередь. 
Проблема донорства крови остается в российской медицинской практике одной из самых острых. Высока потребность в донорской крови и ее компонентов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную срочную помощь.

Александр Иксанов, врач - трансфузиолог:  "В прошлом году было 150 доноров, в этом году заявилось 200 человек примерно".

Переливание крови по-прежнему остается единственной возможностью спасения жизни людей, пострадавших от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями, в том числе детям. Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов россиян, и всем им доноры дарят шанс на выздоровление.

Кровь принимают у людей старше 18 лет, с собой нужен паспорт, накануне не употреблять спиртное, масло, яйца, острую пищу.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 21.04.2017 в 15:12 в рубрике - Новости телеканалов

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