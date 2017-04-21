В здании Речного вокзала откроется исторический парк
В здании Речного вокзала откроется исторический парк «Россия – моя история». Об этом заявил министр строительства Пермского края Михаил Сюткин. При этом экспозиция будет размещена не только в здании речного вокзала, но и в здании железнодорожного вокзала напротив, в котором РЖД сейчас проводит реконструкцию. По словам министра, пермский исторический парк будет аналогичным московскому, который располагается на территории столичного ВДНХ. Концепция предусматривает принципиальный отказ от артефактов: на 22 тыс. кв. м размещены 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей и 20-метровый купол в виде шатра-кинотеатра, интерактивные панорамы и декорации. Как сообщал «Коммерсант Прикамье», при поддержке федеральных властей в 25 регионах РФ будут созданы парки.
"Ъ-Прикамье-Online" от 17.03.2017: ""Газпром" предложил краевым властям реализовать проект на паритетных началах. Проект предлагается реализовать двумя этапами. Первый предусматривает приспособление или реконструкцию здания под парк, второй - монтаж оборудования и создание контента. Расходы каждой стороны на каждом этапе предлагается ограничить суммой не выше $1 млн (по текущему курсу - 58 млн руб.). Таким образом, расходы краевого бюджета не превысят 120 млн руб".
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