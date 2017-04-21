На авиабазе под Пермью погиб солдат-срочник

На авиабазе «Сокол» в Перми покончил с собой 21-летний солдат-срочник. Следователями возбуждено уголовное дело. Тело было обнаружено вечером в среду, рядом лежал автомат. Незадолго до трагедии парень заступил в караул. Он ходил по периметру в парковой зоне, охраняя вверенный ему объект. В какой-то момент сослуживцы в казармах услышали, как издалека раздались выстрелы. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Рассматриваются четыре версии произошедшего: конфликт с сослуживцами, проблемы с командованием воинской части, сложности в семье и отношения с девушкой. Погибший солдат-срочник призывался из Челябинской области в декабре 2016 года.