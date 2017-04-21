«Интернет-спасатели» работают быстро и эффективно
Быстрые и эффективные. Сразу две компании заняли первое место народного интернет-проекта «Будь мобильным». Общественные контролеры оценивали качество работы служб техподдержки крупнейших интернет и телевизионных провайдеров Урала. Один из брендов победителей в Прикамье, правда, не представлен. А вот сотрудники другого согласились открыть некоторые секреты ежедневной работы.
Сергей Матвеев, инженер компании «Ростелеком»: "Загорается аварийная сигнализация. Мы смотрим, открывая дистанционно программу, на каком участке образовалась авария".
Будь то обрыв кабеля или неисправность платы, которые могли стать причиной перебоев с интернетом, задача Сергея Матвеева – инженера компании «Ростелеком» - оперативно найти решение и прийти на помощь.
Сергей Матвеев, инженер компании «Ростелеком»: "Работа мне моя нравится. Пусть она и не заметна обычным пользователям, так как мы все вопросы решаем дистанционно".
Сергей обслуживает сети связи в Березниках, следит за тем, чтобы городской интернет работал стабильно.
В рабочем компьютере инженера мониторинг всей сложной структуры сети. Если где-то ни линии происходит поломка, сигнал сразу приходит на компьютер специалисту.
Инженеры ведущего интернет-провайдера страны «Ростелекома» работают удаленно с подключениями новых абонентов к интернет-услугам: проводят настройку оборудования, обеспечивают техническую возможность на станции, чтобы инсталлятор во время установки смог оперативно подключить абонента к интернет-услугам.
Анастасия Татаринова, представитель компании «Ростелеком»: "На дистанционное восстановление связи и настройку оборудования у инженера уходит, как правило, несколько минут. За исключением редких случаев, когда для устранения повреждений требуется выезд специалистов на место. Но и тогда проблема решается максимально в сжатые сроки".
Кстати, друзья Сергея называют его не иначе как «интернет-спасатель». В свободное от работы время мастер на все руки чинит компьютеры.
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