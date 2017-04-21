Проект «Золотой резерв» презентовали руководителям предприятий Дзержинского района Перми. Суть его в поддержке школьников с перспективой создания базы будущих кадров.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми: "Вам нужны такие дети?"

Речь о самых лучших учениках Перми. Но из зала пока что настороженное - конечно, нужны. Администрация города презентует промышленникам, потенциальным работодателям, проект «Золотой резерв». Суть проста - предприятиям предлагают доступ к базе данных школьников-звездочек. В обмен на сопровождение ребят.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Целая база данных создана сегодня по нашим талантливым юным пермякам, а дальше наша логика естественна, мы хотим создать условия для того, чтобы они продолжали жить и работать в нашем городе, чтобы они приносили славу нашему городу, думали над будущим и создавали это будущее".

Дмитрий один из полутора тысяч ребят, которые уже состоят в «Золотом резерве». Начал заниматься техникой во втором классе, а к девятому о своих проектах рассказывал депутатам Госдумы.

129-я школа в Новых Лядах, в которой учится Дима, сотрудничает с предприятием «Протон-ПМ». И именно эта космическая компания первой вложилась в «Золотой резерв».

«Золотой резерв» - это траектория, прямо как у космической ракеты. Только индивидуальная и образовательная. Проект позволяет сначала заниматься любимым делом, затем поступить на интересную специальность, а после устроиться на престижную работу.

Предприятия могут проводить конференции, учреждать стипендии, что угодно, чтобы поддержать талантливых школьников и заманить их в будущем на свое производство.

Александр Суслопаров, генеральный директор ООО «Красный октябрь»: "Идея нужная, правильная, и я думаю, время подскажет, как дальше этому проекту развиваться".

Презентовали «Золотой резерв» уже в Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах. Руководители предприятий обдумывают варианты.