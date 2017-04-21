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Паводок: Спасатели испытывают «тяжелую технику»
В окрестностях Перми МЧС и спасатели репетировали приход сильного паводка, пиковые значения которого ожидаются уже на следующей неделе. Что приготовлено для этого?
По-другому до пострадавшего не добраться. На лед выходит «тяжелая» техника. Аэробот службы спасения - это универсальное средство, как раз для таких ситуаций. Человека аккуратно снимают и передают на руки врачам.
Пострадавшего мужчину с возможным переохлаждением доставляют в мобильный полевой госпиталь. Он развернут тут же, в палаточном лагере. Несмотря на ограниченное пространство, одновременно здесь могут оказывать помощь четырем пациентам.
Виктор Рачев, врач медицинской службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "У нас имеются медицинские укладки, с которыми мы выезжаем на место пришествия, и можем уже на месте оказывать медицинскую помощь".
Пермский край готовится к половодью. В прошлом году больше 15 территорий оказались в зоне затопления, пострадали сотни человек. В этот раз к весеннему паводку решили подойти со всеми техническими новинками.
Денис Поздеев, и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Используются и моторные лодки, и аэроботы, которые могут работать и на льду, и на акватории".
Ситуацию сверху мониторит отдельная аэромобильная группа. Реальная ситуация с паводком в режиме онлайн отправляется в Краевой центр чрезвычайных ситуаций. Это помогает принимать правильные решения.
Вячеслав Сальников, заместитель директора ГКУ «Гражданская защита» Пермского края: "При выходе в пункт временной дислокации через 30 минут должна быть организованна видеоконференцсвязь".
Конечно, главный профиль сегодняшних учений - это предстоящий паводок, который ожидается уже через несколько дней. Поэтому и проводятся они вблизи подобных водоемов. Чтобы быть максимально приближенными к реальности.
Из-за забора за всем происходящим в палаточном лагере МЧС наблюдает Галина Петровна. Любимый пруд, начинающийся прямо на участке, ни разу за последние десять лет не разливался. Но после увиденного пенсионерка решила перестраховаться.
Начало паводка в Пермском крае ожидают в ближайшие дни. Если погода будет теплой.
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