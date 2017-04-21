Когда завершится ремонт трассы Пермь-Екатеринбург?

Судьба долгожданной трассы Пермь-Екатеринбург, а точнее ее участка от Янычей до Кукуштана, обсуждалась во время рабочего визита главы региона Максима Решетникова в Кунгурский район.

Несколько участков новой дороги уже ввели в эксплуатацию. Как пример, первая магистраль в Прикамье - обход Лобаново и Бершети. Проблема в участке между ними, 7 километров недобросовестный подрядчик так и не достроил. На проведение нового конкурса и судебные тяжбы ушло немало времени.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Уралуправтодор»: "Надеемся, к 1 мая контракт будет полностью заключен и основные работы продолжатся".

Главный плюс выездного совещания главы региона в том, что с проблемами можно познакомиться на месте. Да и задачи на ближайшее будущее Максим Решетников дает вполне конкретные.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Движение осенью должно быть. Все, договорились".

Если сейчас главное запустить движение, то на достройку и благоустройство трассы уйдет чуть больше времени. Все основные перекрестки на дороге от Перми до Кукуштана должны быть оснащены удобными развязками. Плюс ко всему предстоит достроить и надземные пешеходные переходы.

От дорог - к сельскому хозяйству. Рабочий визит главы региона продолжается на одном из самых крупных строящихся животноводческих комплексов. Уже к осени эти фермы хозяйства «Русь» должны заполнить 2 тысячи коров. Условия содержания самые комфортные.

Беспривязной способ содержания скота, автоматическая доилка «Карусель» - все это больше похоже на современное промышленное предприятие, нежели на обычную ферму. Именно за такими хозяйствами будущее.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Такие объекты для нашего региона стратегически важны, так же как и небольшие фермы, мы понимаем, они тоже важны. Но, конечно, это один из якорных основных объектов, на котором можно будет дальше и переработку строить".

На совещании с аграриями в Кунгуре обсуждаются дальнейшие пути взаимодействия власти и бизнеса. Вариантов сотрудничества на сегодня множество, и они уже приносят результат.