Депутаты выделили 1 млрд 60 млн рублей на дорожное строительство
1 млрд 60 млн рублей выделили на дорожное строительство депутаты прикамского парламента. Это дополнительные деньги и их должны освоить в ближайшие три года. По замыслу народных избранников, одобренные ими финансовые вливания позволят ускорить процесс строительства ряда важных региональных объектов. Это, к примеру, обход Куеды, дорога Соликамск-Красновишерск, но в первую очередь Восточный обход Перми с подъездами к новому Чусовскому мосту, который становится все более реальным.
Виктор Плюснин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры: "Нам нужно достроить Восточный обход. И изменения по финансированию определяют, что в течение трехлетки мы должны эту задачу решить. Причем очень важным является то, что мы должны синхронизировать это, надеемся, с будущим подписанием концессионного соглашения и строительством мостового перехода через реку Чусовая".
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