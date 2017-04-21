Погода не балует
Управление МЧС Пермского края распространило сообщение о резком ухудшении погодных условий - в отдельных районах гололед, сильные осадки и даже метель. Ветер усилится до 25 метров в секунду. Особо сложная ситуация может быть на автотрассах, особенно на подъемах. Спасатели призывают не покидать дома без необходимости.
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