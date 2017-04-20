Кто бегал, тот поймет

22 апреля в Перми состоится 73-я легкоатлетическая эстафета "Дзержинец". С 12:00 до 15:00 будет перекрыто движение личного транспорта на проспекте Парковом от дома №43 до улицы Желябова, движение общественного транспорта будет приостанавливаться непосредственно на время забега. Эстафета "Дзержинец" зародилась в годы Великой Отечественной войны, инициатором эстафеты тогда стал завод им. Дзержинского, и с тех пор она ежегодно проводится на улицах Дзержинского района, являясь значимым событием для горожан.