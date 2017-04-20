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20 апреля - национальный день донора

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донор

20 апреля в России отмечается национальный день донора. Краевая станция переливания крови приглашает всех желающих пермяков сдать кровь. В регионе откроются 10 точек забора крови, в Перми это можно будет сделать на улице Крупской и около ДК Гагарина. Особой специальной подготовки не требуется. За два дня до момента сдачи не употреблять спиртных напитков, накануне не есть жирное, молочное и острое, а перед походом обязательно позавтракать (подойдут чай с печеньем, каши без молока). С собой, говорят организаторы, необходимо иметь паспорт и хорошее настроение, кроме того не забыть хорошенько выспаться.

Эдуард Гинин, заведующий отделом заготовки крови: "Это уже долгие годы пользуется большой популярностью, это можно сказать тренд, благодаря национальной политике государства, приходят люди, потому что хотят помочь другим, помочь не только материально, деньгами или чем то еще, но и частичкой себя".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.04.2017 в 17:49 в рубрике - Новости телеканалов

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