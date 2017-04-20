История освоения Космоса - в марках и открытках

В Перми открылась всероссийская выставка почтовых коллекций "Авиация и Космонавтика". Экспозицию приурочили к столетию выдающегося советского и российского конструктора авиационных двигателей нашего земляка Павла Соловьева.

Весь апрель в Пермском планетарии проходит космический марафон. Уже в фойе юных посетителей встречает увлекательная история о Космосе, представленная в почтовых марках и конвертах.



Пермское городское общество филателистов представило в планетарии частные коллекции на темы законов Космоса, Кометы Галлея, Собак-космонавтов и Космоса в детских рисунках и на спичечных этикетках. Участникам выставки от 8 до 68 лет.

Сергей Филатов, председатель Пермского городского общества филателистов: "Спичечные этикетки, посвященные свадьбе Терешковой и Николаева - это очень редкое издание, которое делалось только за границу. И вот эти этикетки хранятся у нас в Перми в коллекции одного коллекционера".

Специально ко Дню космонавтики пермские филателисты издали почтовые открытки с портретами космонавтов, а также пермского авиаконструктора Павла Соловьева.



В этом году исполняется сто лет со дня рождения Павла Соловьева. Советский авиаконструктор является основоположником газатурбинного двигателестроения в СССР. Он посвятил работе всю свою жизнь. Его последней разработкой стал двигатель Д-90, который в 1987 году получил в его честь название ПС-90.

"Работу моторостроителей нельзя относить к числу легких, это очень тяжелый труд и с точки зрения эмоциональных затрат, нагрузок и с точки зрения физических, потому что огромные связи с разными организациями и всегда жесткий план, сроки и это заставляет отдавать все силы этому делу", - отмечал авиаконструктор Павел Соловьев.

В июне Почта России выпустит новый конверт с изображением портрета Павла Соловьева. Также в июне пермяков ждет большая выставка филателии, посвященная космосу в ДК Гагарина. А пока посмотреть почтовые коллекции и познакомиться с историей освоения Космоса можно в фойе пермского планетария.