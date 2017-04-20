Карта убитых дорог: пермяков призывают к активности
Гость программы «Актуально. PRO Пермь» член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», почетный строитель России Дмитрий Шешуков.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермским памятникам устроили водные процедуры
В Перми открылась школа для молодоженов
Фазенда ждёт: в Перми открылась самая полезная для садоводов выставка
Маска, я тебя знаю!
Уральский Афон готовится к празднованию 100-летия
Юлия Самойлова исполнила в Перми песню, написанную для Евровидения
Любите ли Вы Брамса?
Сергей Федотов: «Своей мистикой мы удивили, напугали и восхитили»
«КЭС-баскет» зажигает звезды и спасает от тюрьмы
Ярмарка ремесел: чего там только нет
Добавить комментарий: